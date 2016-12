Én av fire bedrifter mot lik foreldrepermisjon

Oslo (NTB): Det viser NHOs nye arbeidsgiverbarometer.

9 prosent av bedriftene er «helt uenige» i at det er viktig at både menn og kvinner tar foreldrepermisjon, mens 16 prosent er «delvis uenige».

Under halvparten av bedriftene, 39 prosent, er helt enige i at både mannlige og kvinnelige arbeidstakere tar permisjon for å være hjemme med små barn, mens 33 prosent er delvis enige. 2 prosent svarer «vet ikke».

Arbeidsgiverbarometeret bygger på en spørreundersøkelse blant 1.695 norske bedrifter om blant annet arbeidslivspolitikk, ansettelsesformer og inkludering. Det er første gang NHO har gjennomført en slik undersøkelse. (©NTB)