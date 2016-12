Kaller tilbake Toro Spaghetti Bolognese

Tilbakekallingen gjelder produkter med siste forbruksdag 21.12.16, 28.12.16, 02.01.17, 11.01.17, 17.01.17 og 20.01.17.

Produktene med disse holdbarhetsdatoene kan inneholde lasagne. Toro Lasagne inneholder melk, men dette er ikke deklarert på Toro Spagetti Bolognese-emballasjen. Det kan derfor gi allergiske reaksjoner eller ubehag hos personer med melkeallergi eller laktoseintoleranse.

– Det har skjedd en beklagelig feil hos vår leverandør, der de har byttet om på ytteremballasjen på enkelte Toro Lasagne-pakker. I stedet er det Toro Spaghetti Bolognese ytteremballasje på noen av produktene, sier Bjørn Brennskag, kommunikasjonssjef i Orkla Foods Norge i en pressemelding.

Han beklager dette på det sterkeste, og sier de velger å trekke tilbake produktene firdi det her kan være fare for allergiske reaksjoner.

– Vi vil be folk om å sjekke om de har Toro Spaghetti Bolognese hjemme med disse best før-datoene. Om de finner produkter med de aktuelle datoene, må de ikke spises av personer med melkeallergi eller laktoseintoleranse. Vi vil gi erstatning for produkter når forbrukerne sender oss bilder av produktene, sier Brennskag.