Kartlegger skrantesyke

Den alvorlige dyresykdommen skrantesjuke (Chronic Wasting Disease) ble i mars påvist i Norge for første gang. Siden den gang har Mattilsynet og Miljødirektoratet tatt hjerneprøver av nesten 10 000 hjortedyr. Det er til sammen oppdaget fem tilfeller av sykdommen. Kampen mot sykdommen fortsetter.

– Vi er glade for at vi ikke har funnet flere tilfeller av skrantesyke og at det ikke ser ut til å være høy forekomst av sykdommen i Norge. Vi vet likevel fra andre land at det kan være lav forekomst av skrantesyke i mange år, før den bryter ut i stor skala. Det gjør at vi fortsatt er bekymret, sier Karen Johanne Baalsrud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet, i en pressemelding.

Høsten 2016 har Mattilsynet og Miljødirektoratet gjennomført en nasjonal kartlegging av skrantesyke. Sykdommen rammer hjortedyr og er ikke tidligere oppdaget i Europa. Jegere i utvalgte kommuner og villreinområder har levert hoder fra felte elg, hjort og villrein. I tillegg har hjortevilt fra hele landet som har dødd utenom jakt, blitt testet. Mattilsynet har i tillegg tatt prøver av oppdrettshjort og tamrein. Det er så langt kun funnet positive prøver i to områder og på to typer hjortedyr: på villrein i Nordfjella og på elg Selbu. Det store prøveomfanget kan likevel ikke utelukke at sykdommen også finnes i andre områder.

– Vi nærmer oss slutten på årets kartleggingsprogram, men vi er helt avhengig av omfattende prøvetaking i mange år fremover. Det gjenstår fremdeles spørsmål om hvordan vi skal håndtere sykdommen i fremtiden, sier Baalsrud.

I høst har det også blitt tatt mange prøver av tamrein. Prøvetakingen på slakterier som håndterer tamrein og oppdrettshjort vil fortsette utover vinteren, siden slaktesesongen ikke er over ennå. Det vil være svært alvorlig for tamreinnæringen dersom det viser seg at smitten er spredt til tamrein, og det er viktig å få tatt flest mulig prøver fremover, for å finne ut status i denne gruppen.

Fakta om skrantesyke:

Skrantesyke er en smittsom sykdom som kan ramme hjortedyr som elg, hjort, rådyr og rein, og denne alvorlige dyresykdommen ble i vår påvist i Norge for første gang. Sykdommen er tidligere bare påvist i USA, Canada og Sør-Korea (etter import av dyr fra Canada). Det er svært liten risiko for at sykdommen skal smitte til mennesker. For å være føre-var godkjenner ikke Mattilsynet kjøtt fra dyr som tester positivt, og det kan dermed ikke spises.

Skrantesyke er en prionsykdom som kan smitte gjennom direkte kontakt mellom syke og friske hjortedyr, eller indirekte ved at dyr kommer i kontakt med smittestoffet i miljøet. Smittestoffet er påvist i spytt, urin og avføring fra dyr som er smittet. Symptomer er blant annet avmagring og unormal oppførsel, og sykdommen er alltid dødelig for dyrene.

Antall tester: Elg: 4 374 Rådyr: 448 Tamrein: 1 549 Villrein: 849 Hjorteoppdrett: 149 Hjort: 2 418