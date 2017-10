Årets matgledebutikk for fjerde gang!

I fjor kapret Coop Mega både 1. og 2. plassen i Årets matgledebutikk for fullsortimentsbutikker, men i år slo Meny og Saga-gjengen tilbake.

Meny Saga er ikke bare den eneste butikken som har vunnet konkurransen mer enn én gang, men har med årets seier hentet hjem tittelen utrolige fire ganger!

Om Meny Saga skriver juryen blant annet følegende i sin begrunnelse: «Butikken har ikke bare jobbet intensivt med matgledesatsingen under konkurransen, men hver dag over mange år. En slik kultur setter seg i veggene, blir en del av butikkens DNA og stiller den i en særklasse når det gjelder å skape lønnsom matglede».

– Jeg hadde ikke forventet dette. Et sted langt, langt der inne var det kanskje et lite håp, men jeg har ikke turt å si det til noen. Jeg har tenkt at vi har levert så bra at vi kunne klare en plass på pallen, men vi har jo ikke visst noe om hva konkurrentene våre har gjort, sier Mosebø.