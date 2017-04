Bli en grillvinner i 2017!

Dagligvarehandelen og Haugen-Gruppen viderefører sin årlige grillkonkurranse også i 2017. Denne gang konkurreres det i én samlet klasse for alle typer dagligvarebutikker og det kåres månedens beste grilleksponeringer i butikk i de to grillmånedene mai og juni.

Alt du trenger å gjøre for å være med i vurderingen, er å sørge for at en eller flere av butikkens medarbeidere er medlem av facebookgruppen Dagligvarehandelens Grillkonkurranse , og at bilder av butikkens beste grilleksponeringer i den enkelte måneden blir delt her senest innen klokken 12.00 den siste dagen i henholdsvis mai og juni.