Bøndene krever mer til mindre bruk

NTB: – Årets jordbruksoppgjør vil synliggjøre om regjeringa har vilje til å satse på landbruk over hele landet og følge Stortingets intensjoner, sier Bondelagets leder Lars Petter Bartnes til NTB.

Onsdag vil Bartnes og Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag presentere sine krav i jordbruksoppgjøret for statens forhandlingsleder Leif Forsell. Dagen før vedtar Stortinget jordbruksmeldingen, som er blitt kraftig omskrevet siden landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) la den fram før jul.

Mer til de minste

Bartnes mener Stortinget i arbeidet med jordbruksmeldingen tydelig har understreket at det skal være landbruk over hele landet og at inntektsgapet mellom bonden og andre grupper skal reduseres.

– Vi vil særlig løfte små og mellomstore produsenter, for det må lønne seg å bruke jorda over hele landet. Det står i motsetning til regjeringens ønske om ensretting mot større bruk, sier bondelagslederen.

I en undersøkelse Bondelaget selv har fått utført, svarer 91 prosent ja på spørsmålet om landbruket bør opprettholdes på samme nivå som i dag. Hensynet til trygg mat, selvforsyning og levende bygder er hovedbegrunnelsen for de fleste.

Avtale to år på rad

Etter at det skar seg fullstendig mellom bondeorganisasjonene og regjeringen i 2014 har de to siste jordbruksoppgjørene endt med enighet om en avtale.

Avtale ble det også i 2013, men året før ble det brudd. Bondeorganisasjonene mente tilbudet fra staten ikke ville gi et nødvendig løft for målet om økt matproduksjon. Bruddet var et faktum få uker etter at Stortinget hadde vedtatt en ny jordbruksmelding.

– Vi går til forhandlinger med mål om en avtale. Så vil forhandlingene vise om det er grunnlag for det, sier Bartnes.

Staten kommer med sitt tilbud til landbruket fredag 5. mai og forhandlingene mellom partene skal være avsluttet senest fredag 15. mai.

