Bygger toaletter og åpner «glo-do»

Mer enn 75.000 barn har fått rent vann og toalettfasiliteter på skolen siden 2012.

1 av 3 av verdens kvinner har ikke tilgang til private og trygge toaletter og annenhver skole i verdens fattigste land mangler gode sanitærforhold. Dette er en direkte årsak til at mange jenter faller ut av skolen, særlig når de når ungdomsalder, skriver Unilever i en pressemelding.

Gode sanitærforhold er avgjørende for velfungerende skoler.

– Å sikre at barn har trygge toaletter er svært viktig ikke bare av hygieniske årsaker, men også på grunn av sikkerhet og for at jenter skal gå på skolen. Vi er veldig glade for at Domestos bidrar til dette viktige arbeidet, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge.

Glo-do på Storo

Lurer du på hvordan det er å måtte gå på do i offentligheten? I Oslo åpner i dag Norges første pop-up «Glo-do» på Storo Storsenter.

– Toalettet ser ut som et vanlig toalett, men er laget sånn at du får følelsen av å gå på do i full offentlighet. Vi håper folk vil ta turen innom for å teste toalettet, og bidra til å øke bevisstheten rundt et verdensproblem, sier Richard Düring fra Unilever Norge.

Frem til 30. november pågår en kampanje der Domestos donerer 0,5 kroner til UNICEF for hver solgte flaske med Domestos Total Blast WC Gel. Domestos og Unilever har støttet UNICEF siden 2012, og vil i 2017 donere minimum €3.319.400 på globalt nivå. UNICEF understreker i pressemeldingen at de ikke støtter hverken merker eller produkter.