Coop dobler vegetarsatsingen

Vegetaralternativer fant virkelig sin plass i norske handlekurver i 2016, og salget var særlig høyt i Extra, Nå dobles antallet kjøttfrie produkter i vegetarserien Coop Vegetardag, skriver Coop i en pressemelding.

– Coop setter kunden først og bruker kundeinnsikt for å kartlegge behov og trender. Når kundene, som også er våre medeiere, nå etterspør enda flere vegetaralternativer, gleder vi oss stort over å kunne tilby dobbelt så mange produkter i våre kjeder allerede om få uker, sier Hege Berg-Knutsen, sjef for egne merkevarer i Coop.

Coops egen serie, Coop Vegetardag, har solgt over 160.000 enheter. Særlig har burgerne av grønne erter og bønner og burgere av rødbeter vært en salgssuksess, tett fulgt av tacofyll og nuggets.

– Vegetarproduktene har vært spesielt populære i lavpriskjeden Extra med over 100.000 solgte enheter. Det er gøy å se hvordan produktene appellerer til alle typer kunder – både til dem som har et vegetarisk kosthold og til dem som ønsker å kutte ned på kjøttforbruket. Når vi nå lanserer kjøttfrie middagsprodukter som pølser, boller, soppburger og flere påleggsprodukter, har vi høye forventninger, sier Berg-Knutsen.

Tidligere i januar viste en befolkningsundersøkelse Sentio Research har gjort for Nationen, at én av fire planlegger å redusere sitt inntak av rødt kjøtt i 2017. Dette er i tråd med anbefalingene fra internasjonale og nasjonale helsemyndigheter.

Coop Vegetardag består i dag av seks ulike middagsprodukter, to vegetarburgere, Coop Pulled, Coop Tacofyll, Coop Salatterninger og Coop Nuggets. I februar lanseres seks nye vegetarprodukter, blant annet pølser, pålegg og pålegg. Alle produktene i Vegetardag-serien er soyafrie og de selges i alle Coops kjeder.