Coop gir bort 100.000 flasker julebrus

Julen varer åpenbart til påske og vel så det, mener Coop Norge Handel. Nå vil de nemlig gi bort 100.000 flasker julebrus til noen som kan ha glede av dem, og søker etter interessenter på Finn.no.

I annonsen heter det blant annet:

«Vi sitter med ganske mange flasker deilig julebrus til overs. Ettersom også brus har en Best før-dato holder den ikke helt til neste jul. Men vi vil så gjerne slippe å helle den ut. Vi har nemlig det vi kaller en nullvisjon for matsvinn, og det innebærer at vi gjør det vi kan for å unngå å kaste brukbar mat (eller drikke).»

Coop ønsker primært å gi bort brusen til lag, foreninger eller tilsvarende, men stiller seg åpne for andre forslag. Av praktiske grunner kan de ikke gi bort én-og-én flaske, men minimum én pall á cirka 1300 flasker.

Coop lover å vurdere alle seriøse henvendelser, og ber interesserte sende en kort beskrivelse av hvor mange paller de ønsker og hvilke planer de har for julebrusen.

Etter at Coop la ut Finn-annonse, har det tatt helt av.

– Det har vært formidabel interesse på annonsen. Den har på kort tid hatt over 20.000 visninger, 260 000 har fått med seg budskapet i sosiale medier, og 1200 har allerede meldt sin interesse. Vi kommer ikke til å trenge å kaste en eneste brusflaske. Det er vi veldig glade for, skriver kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge i en epost til Dagligvarehandelen.

– Det renner inn med meldinger, og vi har ikke rukket å lese noen av begrunnelsene ennå, forteller Kristiansen.