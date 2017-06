Coop Mega Metro er grillvinner i juni

Vinnerne kåres av Dagligvarehandelen i samarbeid med Haugen-Gruppen, som er konkurransens sponsor.

Mange gode bidrag ble sendt inn i juni, og juryen har gått ivrig og samvittighetsfullt til verks for å finne en verdig vinner. Og det var en enstemmig jury som til slutt landet på Coop Mega Metro som vinner, men den vil også gi hederlig omtale til Meny Rona og Meny Øya for flotte eksponeringer.

– Mega Metro har en kombinasjon av stort og samlet torg for grilltilbehør, og sameksponeringer med tørrvarer og i mange kombinasjoner. Her ser vi kjølevarer, barbecuesauser, grilloljer, engangsgriller og friske urter til pynt og inspirasjon – så tett samlet som det går an, sier marketingansvarlig Thomas A. Johansen i Haugen-Gruppen.

– Alt ser ut til å ha meget god plassering i området rundt ferskvare, og de topper grillfokuset med å skape liv for kundene med smaksprøver, plakater, tips og inspirasjon, sier Johansen, som også er imponert over hvordan butikken har løst den amerikanske uken i Coop Mega, med fokus på burger og amerikansk tilbehør.

– Jeg er ikke overrasket over at Coop Mega Metro går til topps, dette er tross alt den regjerende mesteren i Årets matgledebutikk, sier redaktør Are Knudsen i Dagligvarehandelen.

– Høyt varetrykk, gode sameksponeringer og en solid dose kreativitet kjennetegner Coop Mega Metro-teamet, og det er en vinneroppskrift. Det er bare å gratulere, sier Knudsen, som konstaterer at butikken leverte på alle kriterier:

*Plassering og sameksponering

*Produktmix

*Plakatering, miljøelementer, oppskrifter, inspirasjon

*Kreativitet

*Events

Nå kan butikken se frem til en matinspirasjonskveld for opptil 15 medarbeidere til høsten. Haugen-Gruppen stiller med kokk, ølkelner og annet fagpersonale og byr på en «matreise» med smaker fra hele verden.

Her kan du se litt av grillsatsingen til Coop Mega Metro: