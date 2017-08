Dårlig is-sommer gir miljøgevinst

Sommer og is hører sammen, synes mange. Og når varmen lar vente på seg, slik den gjorde i mai og deler av juni og juli, kjølner interessen for spontane iskjøp i butikk og storkiosk. Det har produsenten Hennig-Olsen merket seg.

– Sommeren i år har vært kald sammenlignet med i fjor, og dermed har salget av småis sunket med 1,5 prosent. Heldigvis har vi klart å utjevne dette ved å satse på multipakker med blant annet kroneis. Det har også gått mye kuleis og softis, blant annet til cateringmarkedet, forklarer John Kjellesvik, salgsdirektør i Hennig-Olsen til Pressenytt.

Derfor kan den tradisjonsrike isprodusenten notere seg en total salgsvekst på 2,3 prosent så langt i år.

6 av 10 isbokser kildesorteres

Kari-Lill Ljøstad, kommunikasjonssjef i Grønt Punkt Norge, forteller at kartongen som følger med multipakkene, og ikke minst plastboksene som kuleisen kommer i, er avfall som enkelt lar seg materialgjenvinne. Hun er derfor glad for at sommerens forbrukertrender går mot denne typen isprodukter.

– Det er lett å skylle en isboks og legge den sammen med annen plastemballasje i kommunens innsamlingsordning. Dermed stiger gjenvinningsgraden og flere ressurser går tilbake til kretsløpet der de brukes til å lage nye produkter. Dette gjør at bruken av jomfruelig plast kan reduseres, noe som legger til rette for mer bærekraftig produksjon og forbruk, sier Ljøstad i pressemeldingen.

I en landsdekkende måling foretatt av TNS forteller over seks av ti nordmenn at de pleier å levere inn plastboksene som isen kommer i med plastgjenvinningen. Én av fire kaster boksene i restavfallet. Om lag hver tredje husstand bruker plastboksene til oppbevaring av andre ting etter at de er tomme.

Ljøstad roser Hennig-Olsen for å ta ansvar for innsamling og gjenvinning av emballasjen sin gjennom mangeårig medlemskap i en returordning. Siden 1997 har produsenten vært medlem i Grønt Punkt Norge, som drifter innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong i Norge.

Hanne Jørgensen, leder for samfunnsansvar i Hennig-Olsen, forteller at alt avfall fra fabrikken til Hennig-Olsen enten går til gjenbruk, materialgjenvinning eller energigjenvinning.

– Vi har tilrettelagt for kildesortering og har en sorteringsgrad på 95 prosent inne på fabrikken vår. Gjenvinningsgraden ligger på 100 prosent. Dessuten jobber vi med å minimere energi- og ressursbruken samt redusere klimaavtrykket vårt, sier hun.