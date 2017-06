Det Norske Måltid topper jubileumsjuryene

Navn som Tom Victor Gausdal, Wenche Andersen, Trine Sandberg, Christopher W. Davidsen, Geir Skeie, Miriam Østvik Jenssen, Einar Risvik og flere andre er med.

– De som melder seg på blir vurdert av de beste kokkene og matfolkene vi har her i landet. Vi i ser frem til å ha seks delfinaler i år, for å markere at vi virkelig er hele Norges måltid i Det Norske Måltids 10-årsjubileumsår, sier Kristin Austigard og Sigve Skretting i en pressemelding.

I tillegg kommer første juryrunde og finalejuryering. Dermed er det åtte uavhengige juryer som smaker seg gjennom de påmeldte produktene

Nytt av året er at det blir seks delfinaler hvor følgende kategorier skal vurderes. Den første arrangeres i Bergen 1. september, og tar for seg kategoriene Årets sider og Årets godbit. Så følger Seljord (08.09) med Årets det grønne foredlet og Årets bakst, Grimstad (09.09) med Årets det grønne naturelle og Årets meieriprodukt foredlet, Trondheim (14.09) med Årets kjøtt foredlet og Årets øl og Tromsø (22.09) med Årets sjømat oppdrett, Årets sjømat villfanget og Årets sjømat foredlet. Til slutt kåres finalistene i Årets kjøtt og Årets ost i Oslo den 23.09.

Målet med kåringen er å vise frem kvalitet og å bidra til næringsutvikling. Det Norske Måltid samarbeider tett med blant annet Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Hanen, Matmerk og Innovasjon Norge.

I tillegg til kategoriprisene kommer flere andre store priser som styrker markedsføring, design og profilering. Det Norske Måltids hederspris deles også ut.

Even Ramsvik skal lage finalemenyen av finaleproduktene, og det meldes at det allerede er interesse for å sikre seg billetter til finalen den 12. januar 2018 i Stavanger.