Donald og B-gjengen i Oslo

De b-ryktede b-andittene er selvsagt ikke her på ferie, de har nemlig skumle planer om å naske til seg både skulpturer fra Vigelandsparken (Svigerandsparken) og det berømte maleriet Skrik (Snik) fra Munchmuseet (Skunkmuseet.) I Donald-historien følger vi den elleville skurkejakten gjennom Oslos gater, via Holmenkollen, Vigelandsparken, Aker Brygge, Slottet og Operaen.

I An(d)ledning Oslo-besøket er har Egmont også laget et eget Donald-duckifisert kart over byen med overskriften: «Velkommen til Fjonslo – en ANDerledes by»

Oslo-stuntet fra seriegiganten følges opp med at B-gjengen kommer til Oslo i virkeligheten også, nærmere bestemt på Munchmuseet førstkommende lørdag. Da kommer også Norges Donaldtegner Arild Midthun for å lære bort tegneferdighetene sine og løse en krimgåte sammen med barna.