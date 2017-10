Dr Greve fikk merkevarepris

– Jeg synes det er imponerende hvordan Orkla Home & Personal Care har lykkes i å modernisere det gamle Dr Greve-merket, og nå tilbyr et så bredt spekter av freshe og delikate produkter med et så jordnært og ujålete uttrykk, sier jurymedlem Ingvild Fosse, forbrukerstemme og blogger. Hun er godt kjent i dagligvarebransjen gjennom sin egen blogg-spalte i Dagligvarehandelens papiravis.

Juryens begrunnelse er at Dr Greve er et varemerke som har vært på markedet i over 100 år. Merkets image har blitt modernisert og revitalisert, samtidig som nye produkter nyter godt av den kredibiliteten Dr Greve har bygget opp over mange år. Orkla Home & Personal Care appellerer til følelser når de spiller på kommunikasjonen «skjønnhet på norsk» i konkurransen med de store internasjonale merkevarene. Med dette har de klart å opprettholde troverdighet hos forbrukeren. Juryen har også latt seg imponere av salgstallene og mener de viser at selskapet har gjort alt riktig i sin posisjonering i markedet. Orkla har økt markedsandelen betydelig både på gamle og nye produkter det siste året.

Prisen ble delt ut under middagen på DLFs høstmøte i går kveld.