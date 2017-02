For dumt å kaste – gir bort maten

«For dumt å kaste det..»-plakatene er festet på kasser med mat som i utgangspunktet skulle kastes, men som butikken heller ønsker å gi vekk til dem som måtte ønske den.

– De har holdt på dette i cirka en måneds tid. Ifølge butikksjefen er det svært populært, sier Eli Strand, kommunikasjonsrådgiver i Meny til Bergensavisen.

Flere av butikkene i Meny-kjeden har begynt med dette. Ifølge Strand har det vært lett å få kjøpmennene med på denne dugnaden.

Dette er bare et av veldig mange tiltak Meny og resten av dagligvarehandelen gjør for å redusere matsvinnet i butikk. Ifølge matvett.no kaster butikkene godt over 60.000 tonn mat i året.

Mette Nygård Havre står bak Facebook-siden «Spis opp maten». Hun forteller til avisen at hun i helgen la ut et bilde fra Meny på Oasen, og at en halv million mennesker hadde sett på det mandag formiddag.