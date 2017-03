To Esso-stasjoner ranet i Oslo

Oslopolitiet opplyste følgende i 20.30-tiden i går:

– Politiet er på Esso Kalbakken i forbindelse med bekreftet ran. Vi er i området med flere patruljer som søker etter gjerningspersonen.

Politiet søkte også i området med helikopter, og etter det Dagligvarehandelen erfarer, ble det sveipet blant annet over stedene Ammerud, Grorud og Rødtvet som grenser til Kalbakken.

De lette da etter en mann iført lue eller balaklava, briller, blå/sort boblejakke m/hvit logo på venstre bryst, cargo-pants og mørke Nike-sko m/hvit såle. Mannen skal ha tuet de ansatte med kniv.

Fire timer senere gikk ransalarmen igjen. Denne gang var det Esso-stasjonen på Ellingsrud som var blitt ranet, og to personer med pistoler hadde løpt fra stedet. Ingen skal ha kommet fysisk til skade under ranet.

– Det er snakk om to personer med hver sin pistol som rettet våpnene mot ansatte og en kunde på bensinstasjonen. Heldigvis kom ingen til skade, og de som ble utsatt for ranet har fått tilbud om helsehjelp, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Han sier ranerne fikk med seg et mindre pengebeløp før de løp fra stedet.

– Utbyttet er ofte svært begrenset, men dette er kriminalitet som er så alvorlig at det kan gi streng straff, sier operasjonslederen, som omtaler ranet på Ellingsrud som svært grovt.

Stokkli sier til NTB at det ikke er noe som umiddelbart tyder på noen sammenheng mellom de to ranene, men at det er noe av det som vil bli undersøkt i løpet av etterforskningen.