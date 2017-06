EU-domstolen: Bare ost av ekte melk er ost

RETTELSE! I en tidligere versjon av denne saken var det benyttet et illustrasjonsbilde av Vegetarisk Gulost fra Synnøve Finden. Det presiseres at denne ikke berøres av dommen i EU-domstolen, da den vitterlig er basert på melk.

NTB: I en ny dom fastslår EU-domstolen i Luxembourg at ord som melk, fløte, krem, smør, ost og yoghurt i EUs lovgiving er reservert for produkter som stammer fra melk fra dyr.

Dermed er det i utgangspunktet ikke tillatt å bruke disse ordene i markedsføring av rene planteprodukter.

Det finnes enkelte unntak, for eksempel for tradisjonelle produkter som rismelk og kokosmelk. Men det er ikke gitt noen unntak for soya eller tofu.

EU-domstolens kjennelse gjelder en sak i tysk rett mot selskapet TofuTown, som har brukt navn som «tofusmør» og «planteost» om produktene sine.

