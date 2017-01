FBI til kamp mot dumping av høns

I en serie på fire programmer skal Forbrukerinspektørene (FBI) og programleder Marit Evertsen Grimstad redde et helt hønsehus fra å bli søppel og betongmateriale. De inviterer bransjen og matkjeder med på en dugnad for å få hønene slaktet og ut i butikkene som mat.

Første del av "FBI redder høna" sendes på NRK1 onsdag 11. januar og ligger nå ute på NRK TV. Se første episode her: https://tv.nrk.no/serie/fbi-redder-hoena

– Forbrukerinspektørene har over mange år laget saker om matsvinn, men vi ble overrasket da vi oppdaget hvor mye potensiell mat som blir definert ut som mat - og som heller ikke er en del av matsvinn-statistikken, forteller prosjektleder Eva Midttun Leira i en pressemelding.

For å belyse dette på en ny måte har FBI selv gått rett inn i tematikken. De har fått et helt hønsehus, som de skal forsøke å få slaktet til mat. I tillegg til søkelyset på verpehøns belyser serien også at grønnsaker kastes fordi de har feil form og størrelse, og at kje blir brukt som minkfor selv om det internasjonalt blir sett på som en skikkelig delikatesse.

– Å se tonnevis av fullgod menneskemat bli dumpet som avfall, gjør skikkelig inntrykk, sier programleder Marit Evertsen Grimstad. Hun ble selv utfordret da hun tok to av hønene med hjem for å lære mer om hønsehold i hagen.