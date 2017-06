Feirer skoleslutt med skolebrød

Opplysningskontoret for brød og korn har i år etablert Skolebrødets dag som en festdag siste fredag før sommerferien. I år blir det feiet 16. juni. På laget har de fått med seg bakerier og butikker fra Mandal i sør til Tromsø i nord. Flere dagligvarekjeder, som Rema 1000 og Meny, og mange bakerier har meldt at de vil delta i feiringen med kampanjer og arrangementer.

Ifølge Opplysningskontoret for brød og korn dukket denne bollen trolig opp på 1950-tallet. Med tiden har skolebrødet blitt en favoritt, og den er spesielt populær blant skoleelever. Skolebrød er den kategorien søtbakst norske bakerier selger mest av, ca. 8000 tonn hvert år. Også i utlandet faller skolebrødet i smak, blant annet i Disneyland og på et bakeri i New York kan man få kjøpt norske skoleboller.

Et skolebrød er en søt hvetebolle med eggekrem med eller uten vaniljesmak toppet med melisglasur og kokos. Det finnes også flere lokale varianter.

Hvordan man spiser bollen kan være nokså individuelt, noen sparer det gule til slutt, andre gomler i seg kokosen på toppen først.

Initiativtakerne til festdagen ønsket å feire skolebrødets dag ved å gjøre stas på flinke skoleelever. Kjølsdalen Montessoriskule i Nordfjord har blitt trukket ut blant skoler fra hele Norge til å få skolebrød til sin skoleavslutning.

Se listen over bakerier og kjeder som skal feire skolebrødets dag.