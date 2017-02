Felles standard for lokalmatprodusenter

– Interessen for lokalmat er fenomenal i Norge om dagen. Det syder og bobler, og dukker opp spennende produsenter i hver krik og krok av landet. For oss i dagligvarehandelen er det viktig at maten vi tilbyr kundene våre er trygg, riktig merket og produsert på en forsvarlig måte, , sier sortimentssjef for lokal-regional mat i Coop, Gunnar Syversen i en pressemelding fra Matmerk.

– Fordelen er at lokalmatprodusentene slipper å forholde seg til flere revisjoner fra de ulike kjøperne, og kan dokumentere status for sin bedrift til hele kjøpersiden, utdyper Syversen.

Disse lokalmatinnkjøperne er med i samarbeidet:

• Coop

• Rema 1000

• Norgesgruppen

• Bunnpris

• Spesialgrossisten

• Servicegrossistene

• Systemkjøp

• NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

• Nores

• Tine Logistikk

Kvalitetssikringen utføres av Matmerk gjennom www.lokalmat.no, en portal som ble etablert i 2016 for å koble produsenter og innkjøpere, og bidra til økt omsetning av lokalmat.

– Jeg synes det er fruktbart at hele kjøpersiden har gått sammen, slik at lokalmatprodusentene slipper å forholde seg til flere revisjoner og flere ulike sett med regler. I tillegg er det jo bedre med bare én regning enn flere, som hadde vært alternativet om ikke vi hadde fått en felles løsning, sier adm. direktør i Matmerk, Nina Sundqvist.

Lokalmatrevisjonen er en enkel måte for produsentene å forholde seg til et omfattende regelverk. Hygiene/IK-mat, merking, HMS og sporbarhet er områder som vektlegges spesielt.

Revisjonen blir delt inn i en årlig egenrevisjon som fylles ut av produsenten selv, og en eksternrevisjon der en uavhengig revisor fra Matmerk foretar et besøk for å sjekke etterlevelse av kravene med utgangspunkt i svarene i egenrevisjonen. Rapporter fra både egen- og eksternrevisjon blir tilgjengelig for registrerte innkjøpere på Lokalmat.no.