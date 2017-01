Freia feirer med åpent hus

Ferske tall fra AC Nielsen viser at det ble solgt mer enn 3,1 millioner flere Freia Melkesjokolade 200-grams plater i 2016 sammenlignet med 2015.

Som en liten takk til det norske folk inviterer Freia til åpent hus på Rodeløkka i Oslo fra onsdag 4. januar til og med søndag 8. januar. Arrangementet er gratis og krever ingen påmelding.

– Vi ønsker å takke folket for våre 110 år sammen så langt, og spesielt for 2016 som har vært et fantastisk jubileumsår. Derfor inviterer vi nå folket til å feire sammen med oss, sier Monica Paulsen Ygre, merkevaresjef for Freia Melkesjokolade, i en pressemelding.

Under det fem dagers lange arrangementet vil besøkende få oppleve en lyssatt Freiapark, se de 12 originale Munch-maleriene i Freiasalen og få oppleve Norges største sjokoladehus. I tillegg vil man kunne smake på de ulike Freia Melkesjokolade-variantene og selvfølgelig få med seg en plate med Freia Melkesjokolade.

– Vi har slått på stortrommen og produsert tusenvis av melkesjokoladeplater som nå ligger klare til alle som kommer på besøk, sier Paulsen Ygre.

Helt siden oppstart har Freia Melkesjokolade blitt produsert på Rodeløkka, midt i hjertet av Oslo. I tillegg til å dele «et lite stykke Norge» med folket denne helgen, åpnes både Freiasalen og Freiaparken opp for publikum.

Freiasalen, som i dag er fredet av Riksantikvaren, er kjent for sine 12 originale Munch-malerier, som ble malt til Freia sitt 25-årsjubileum i 1923. Freiaparken sto også ferdig til jubileet i 1923, hvor målet var å skape trivsel på sjokoladefabrikken. Selv om parken har hatt mange høytstående gjester, har Freiaparken først og fremst alltid vært til for de ansatte, og for folket kun ved helt spesielle anledninger.

– Vi er stolte over vår sjokoladehistorie, men også av våre historiske fasiliteter. At Freia produseres i sin helhet midt i Oslo er det fortsatt mange sjokoladeelskende Nordmenn som ikke vet. Vi gleder oss derfor ekstra mye til å invitere folket inn til både Freiasalen og Freiaparken, avslutter Monica Paulsen Ygre i Freia.