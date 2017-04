Freia frikjent i MFU

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) har behandlet en klage på utforming av reklamefilm for Freia Melkesjokolade med tema «Ta den gode tiden tilbake». Reklamefilmen var plassert i programmet Norske Talenter, som gikk før kl. 21 på kvelden. Klageren mente at denne filmen var markedsføring særlig rettet mot barn under 13 år.

MFU har ikke gitt klager i medhold i dette, skriver utvalget i en pressemelding. I sin vurdering har utvalget blant annet lagt vekt på at det voksne budskapet «Ta den gode tiden tilbake» ikke er en problemstilling som barn forholder seg til. Dessuten sier utvalget at det er anledning til å knytte seg opp mot familiens hyggestunder, som minnet om en skitur er, uten at det derved blir markedsføring særskilt rettet mot barn.

Utvalget var enstemmig i sin vurdering.