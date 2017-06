Funn av kolistinresistente bakterier

Bakteriene ble funnet i scampi importert fra Bangladesh og i frossent, rått hundefôr importert fra Storbritannia.

På oppdrag fra Mattilsynet undersøker Veterinærinstituttet forekomsten av antibiotikaresistens i vanlige bakterier i fôr, dyr og mat, gjennom overvåkingsprogrammet NORM-VET. Alle resultatene oppsummeres i NORM-VET-rapporten som publiseres hver høst, se 2015-rapporten her.

Kolistin er et antibiotikum som benyttes til å behandle infeksjoner forårsaket av multiresistente mikrober hos mennesker. I mange land brukes dette også til matproduserende dyr, noe som ikke er tillatt i Norge.

Når kolistinresistens med dette genet påvises i Norge, viser det at blant annet import av matvarer og stor reisevirksomhet øker risikoen for å finne slike antibiotikaresistente bakterier også her til lands, skriver Mattilsynet i en pressemelding. Det påviste genet er ekstra uønsket fordi det kan overføres til andre beslektede bakterier. Det er likevel grunn til å understreke at vi i Norge har en mer gunstig resistens-situasjon enn omtrent alle andre land. Alle typer E. coli dør under vanlig varmebehandling, som for eksempel steking.

Hovedårsaken til antibiotikaresistens er stort forbruk av antibiotika. Norge er et av landene i verden som bruker minst antibiotika i matproduksjon.