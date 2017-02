God bunn ga topp-plassering i pizza-NM

NM-vinner i klassen for italiensk pizza ble Elio Corsi fra Eataly Ristorante på Aker Brygge. Hans smakfulle og tynnbunnede pizzaer var også med på å sikre ham NM-tittelen på forrige Smak-messe i 2014.

NM-vinner i klassen for amerikansk pizza, ble også en tidligere Norgesmester; Bodil Hasselknippe fra Pizzastua i Asker. Hun vant tittelen i 2011.

Begge vinnerne ble berømmet av dommerpanelet for originalitet, kreativitet og smakfull pizza. Det er tre kriterier som vurderes under konkurransen. Hygiene og orden på kjøkkenet teller 30 poeng, presentasjonen av pizzaen teller 20 poeng, og smaksopplevelsen pizzaen gir teller 50 poeng.

– Noe av hemmeligheten med å lage en smakfull pizza, er å starte med en god bunn. Får du til det, er grunnlaget lagt for å skape en fin pizza-opplevelse, fremhevet hoveddommer Eirik Sevaldsen i en pressemelding.

Det var da også bunnen som viste seg å være den avgjørende detaljen i kåringen av vinneren i konkurransen for italiensk pizza. Elio Corsi var naturlig nok glad for det, og ikke minst den muligheten det gir for deltakelse i Pizza World Championship som går av stabelen i Italia senere i år. Begge Norgesmestrene vant tur til og deltakelse i dette prestisjefylte mesterskapet.

– Konkurranser som dette er veldig inspirerende, og gir en god anledning til å forsøke seg på nye pizza-varianter, sier Bodil Hasselknippe. Pizzastuas vinnerpizza hadde en topping som blant annet besto av sprøstekt bacon, pepper-chèvre, rødbet-pesto, pinjekjerner og granateple.