Grønnsakseventyr i Troms

Satsing på produksjon av arktiske grønnsaker i regi av Produsentorganisasjonen Ottar, Tromspotet AS og Art Nor AS startet i 2014 med rekruttering av produsenter, oppstart av et treårig kompetanse- og nettverksprosjekt og investering i maskiner for grønnsaksdyrking, skriver Landbruks- og matdepartementet. Flere unge bønder i Troms satser på volumproduksjon av grønnsaker.

I 2016 ble 170 tonn grønnsaker produsert av 11 lokale dyrkere. Over halvparten av dette volumet er kålrot, som har blitt brukt i produksjon av kålrotstappe hos Art Nor AS på Silsand. Videre har det i 2015 og 2016 vært en flott vekst i salg av Målselvnepe til konsum, mens man i gulrotproduksjonen jobber med ytterlige mekanisering for å kunne øke produksjonen vesentlig.