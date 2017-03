Hedret håndlaget spesialitet fra Nordmøre

– Vi er stolte og glade over å bli tildelt Spesialitet for vårt flatbrød med ramsløk. Dette er et bevis på at det produktet vi har utviklet, og det håndverket vi legger i våre varer blir anerkjent og lagt merke til, sa Åse Torvik fra Mosbøen gård da hun mottok Spesialitet-merket for sitt Flatbrød med mild ramsløk under Gründerdagen hoppid.no på høyskolen i Molde.

– Å få tildelt Spesialitet-merket er en ære. Vi i Tingvollost er stolte av at alle ostene våre har fått tildelt Spesialitet, sa osteprodusent Kristin Waagen i Tingvollost da hun delte ut hedersbetegnelsen Spesialitet til Mosbøen gård.

Spesialitet er merkeordningen som viser vei til de unike smaksopplevelsene. Hvilke produkter som kommer gjennom nåløyet bestemmes av en uavhengig fagjury. Juryen mente de syltynne flakene har en sprø konsistens, og en mild og deilig smak av ramsløk og havsalt.

– Dette er så godt at jeg kan spise det som snacks, sier adm. dir i Matmerk, Nina Sundqvist.

Mosbøen gård er et lite håndverksbakeri i Øksendal på Nord-Møre, som er kjent for sine tynne og delikate flatbrød smaksatt med ulike krydderurter og håndhøstet havsalt fra Aukra. Flatbrødet med ramsløk er laget av byggmel fra Skjåk og hvete- og rugmel fra Holli mølle, og smakes til med puré laget på lokal ramsløk og salt fra North Sea Salt Works på Aukra.

– Det er viktig for oss å benytte lokale råvarer for å fremheve vår unike smak, forteller Torvik. Flatbrødet kjevles for hånd og stekes på takke. Fra tidligere har Mosbøen fått Spesialitet-merket på flatbrød med rosmarin.