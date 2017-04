Her er det nye opphavsmerket for norsk sjømat

Det nye merket garanterer norsk opphav og skal bidra til å forsterke norsk sjømats posisjon globalt.

– Sjømat er en av Norges viktigste eksportnæringer, og har potensiale til å bli vår sterkeste merkevare globalt. Med det nye opphavsmerket tydeliggjør vi Norge som avsender og garantist for verdens beste sjømat. Vi ønsker et opphavsmerke som hele sjømatnæringen kan være stolt av, og bidrar til å løfte næringen inn i en fremtid der sjømat er vår viktigste eksportvare, sier Renate Larsen, adm. direktør i Norges sjømatråd i en pressemelding.

Nordmenn har eksportert sjømatprodukter i tusenvis av år. Tørrfisken fulgte med vikingene både som proviant og handelsvare. Bacalhau da Noruega, den autentiske klippfisken, går helt tilbake til 1690-årene. I moderne tid finner man den norske laksen i 140 markeder verden over. Levende kongekrabbe sendes i dag til kresne og kvalitetsfokuserte kunder i Dubai, New York og Seoul. Fra Norge finner også skrei, torsk, sei, sild, makrell og kaldtvannsreker veien til middagsbord over hele verden.

Sjømatrådet ønsker at det nye opphavsmerket skal bidra til å øke synligheten og gjenkjennelsen globalt, på tvers av markeder, produkter og arter. Det nye merket skiller seg fra de fleste opphavsmerker, noe som er et bevist valg.

Selve lanseringen av det nye opphavsmerket fant sted på et av årets viktigste begivenheter innen sjømat. På standen til Norges sjømatråd, under verdens største fiskerimesse i Brüssel, var næringsaktører, media og fiskeriminister Per Sandberg tilstede under den digitale avdukingen.

– Dette merket skal bli norsk sjømats nye symbol ute i verden. Når en japaner eller brasilianer finner norsk sjømat i butikkhyllene skal de fleste produktene være merket med dette opphavsmerket. Det er en garanti på at råvaren kommer fra Norge. Jeg gleder meg til å se det nye merket neste gang jeg besøker en dagligvarebutikk ute i verden, sa fiskeriminister Per Sandberg etter lanseringen i Brüssel.