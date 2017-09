I dag åpner Økouka

Økouka består av mer enn 200 ulike arrangementer og vil i uke 38 og 39 vise frem mangfoldet av landbruk- og matproduksjon i Norge og knytte det til folks hverdag, ifølge Landbruksdirektoratet. De er oppdragsgiver, men det er Oikos som står for koordineringen.

Under Økouka legges det opp til matkurs, debatter, seminarer og mye mer, og gode muligheter for å smake på god økologisk mat. Flere steder kan du også besøke en Åpen økologisk gård i løpet av uka.

Hele programmet ligger på Økoukas nettside.

En landsdekkende postkortkampanje skal gi publikum som deltar på arrangementer anledning til å takke økobonden.

– Vi ønsker at alle økobøndene i landet skal få en personlig hilsen med takk fra forbrukere. Alle som verdsetter maten og den norske økobondens innsats, er velkommen til å delta, sier prosjektleder Markus Bruun Hustad i Oikos. De vil sørge for at alle landets økologiske bønder får hver sin personlige takk.

Økouka ble startet opp i Nord-Trøndelag i 2011. I Oslo ble den for første gang arrangert i 2013, og i 2017 er det Økouker på 13 ulike deler av landet, skriver Landbruksdirektoratet.