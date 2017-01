Island bøyer seg for EUs økologikrav

Brussel (NTB-Johan Falnes): Islands utenriksdepartement bekreftet onsdag ettermiddag at landets nye regjering frafaller kravene om tilpasninger i regelverket.

Det betyr at forordningen endelig kan innlemmes i EØS-avtalen, ni år etter at den ble vedtatt i EU. Striden har ført til full eller delvis stans i salget av økologisk laks fra Norge i Belgia, Finland, Frankrike, Nederland og Sverige.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) er fornøyd med at Island nå snur.

– Dette er veldig bra for mange av våre produsenter som har levd i utrygghet og uvisshet fordi flere og flere land har boikottet import av norsk økologisk laks, sier han.

Venter på Island

Island krevde i alt fem tilpasninger i regelverket. Disse gjaldt merking av økologiske produkter, bruk av fiskemel som fôr, tetthet i røyeoppdrett og bruk av spaltegulv i sauefjøs.

EU har ikke vist noen vilje til å gå med på kravene.

Også Norge ønsket å fortsette med spaltegulv, men valgte i fjor høst å gi etter av hensyn til lakseoppdretterne.

– Vi er klar til å implementere dette regelverket. Det er avklart i regjeringen. Vi har bare ventet på Island, sier Sandberg til NTB.

Han vil nå ha regelverket inn i EØS-avtalen så raskt som mulig for å få slutt på boikotten av økologisk oppdrettsfisk fra Norge. Islendingene bekrefter overfor NTB at de er innforstått med dette.

30 produsenter

De nye reglene vil berøre rundt 30 produsenter av økologiske produkter på Island.

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen (H) er fornøyd med at den nye islandske regjeringen satte laksesaken raskt på agendaen.

– Standardisert regelverk for EØS og EU øker i dette tilfellet konkurransekraften for både islandsk og norsk havbruksnæring, mener Bakke-Jensen.

Belgisk initiativ

Avklaringen kommer etter at Belgia blåste nytt liv i saken på et møte i EUs spesialkomité for landbruk i forrige uke.

Belgierne varslet der at de ville nekte norske oppdrettere å merke produktene sine som økologiske. De oppfordret alle andre medlemsland til å gjøre det samme og fikk full støtte fra EU-kommisjonen i dette.

– Kommisjonen minnet medlemslandene om deres plikt til å håndheve EUs forordninger, forteller en talsperson for EU-kommisjonen om diskusjonene på møtet.

Men ifølge Norsk Sjømatråd har meningene vært delte innad i EU. Flere medlemsland skal i fjor høst ha gitt uttrykk for at håndteringen av saken ikke sto i forhold til konsekvensene. (©NTB)