Klagerekord hos Forbrukerombudet

NTB: Det er særlig digitaliseringen som skaper nye utfordringer, mener forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth, som torsdag presenterte strategien for 2017.

– Digitaliseringen fører til at vi kan handle reiser, tjenester og varer på nett, forvalte boligsalget vårt selv og sjekke helsa ved hjelp av et utall nye apper. Vi vil jobbe for at handelen på de nye plattformene skal foregå på en ryddig og lovlig måte, sier Haugseth.

Forbrukerombudet vil særlig slå ned på ulovlig markedsføring. I fjor mottok ombudet i alt 12.757 skriftlige klager og tips om brudd på markedsføringsloven. Det er ny rekord.

Bransjene avis, strøm og eiendomsmekling står lavest i kurs hos forbrukerne.

– Forbrukerne reagerer på uønsket telefonsalg og villedende markedsføring, sier Haugseth.

(©NTB)