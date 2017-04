Ekte vare: – Vi har satset mye utendørs for å være nær butikkene og oppfordrer alle kjøpmenn å sette frem Ricola-displayene i butikk, sier kategoridirektør Christin Fiskvik (t.v.) og kategorisjef Torill Sternell i Galleberg, her sammen med Christian Bernt i We Are Live. De har for første gang laget utendørs-boards med levende planter.