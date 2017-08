Lofoten Water fikk vannpris

Nykommeren Lofoten Arctic Water gikk helt til topps under Fine Waters internasjonale vannsmakingskonkurranse i Guangzhou, Kina, med utnevnelsen «Gold Tasting Award 2017» etter at over 70 flasker med vann ble smakstestet av verdens ledende vinkelnere.

– Vi er stolte og beæret over å motta en så prestisjetung pris. Vi er en ny aktør i Super Premium flaskevannmarkedet og viser nå for andre gang at vi har noe av verdens beste vann. Vi kunne ikke bedt om en bedre start. Etter 10 år med hardt arbeid er vi nå klare for å entre markedet og har allerede signert en avtale med de første distributørene, sier adm. direktør Peder A. Skeistrand i en pressemelding. Lofoten Water har vært på markedet siden 2016 og er foreløpig tilgjengelig fra butikker og spisesteder i Lofoten. Bedriften har nå invitert større investorer ombord for å styrke kapasiteten og bygge merkevaren.

Lofoten Water fikk også prisen som det bestsmakende flaskevannet av Zenith Global i 2016.