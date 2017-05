Matvett støtter Q-kampen mot matsvinn

Q-Meieriene har som mål å bidra til å halvere matsvinn på meieriprodukter innen 2020. Anne Marie Schrøder, kommunikasjonsansvarlig i Matvett, er fornøyd med ambisjonene og den nye datomerkingen til Q-Meieriene, og håper at enda flere tar sansene i bruk.

−I stedet for å kun stole på «best før»-merkingen bør man lukte, se og smake, sier Schrøder i en pressemelding. Hun legger til at holdbarheten på meierivarene forlenges når de oppbevares i kjøleskap som holder mellom to og fire grader.

Q-meieriene har allerede tatt første steg mot å nå målsettingen om halvering av melkesvinnet innen 2020. Etter påtrykk fra- og i samarbeid med Matvett og utålmodige forbrukere, er datomerkingen på melkekartongen som kjent endret slik at det nå står «Best før, men ikke dårlig etter». Med dette håper meieriprodusenten og Matvett at forbrukerne skal tenke seg om før de kaster melk kun basert på utløpsdatoen.

Q-sjefen har stor tro på at god informasjon fra produsenter kan skape en holdningsendring rundt kasting av mat.

− Halvparten av de som kaster melk gjør det fordi de tror at produktet ikke kan brukes etter at datoen er utløpt, sier Q-sjefen og mener derfor at mye matsvinn kan forhindres med en enkel setning. Samtidig presiserer han at produkter merket med «siste holdbarhetsdag» ikke skal spises etter påstemplet dato.

Senere i år vil Q-Meieriene trykke meierivettregler på 6 millioner melkekartonger i samarbeid med Matvett, med informasjon om hvordan man tar bedre vare på meieriproduktene. Det er nemlig ikke bare melk vi kaster ofte. Rømme, som har lang holdbarhet, går også ofte helt unødvendig i avfallet. 19 prosent oppgir at de kaster rømme ofte eller nesten alltid etter utløpsdato. Nesten halvparten svarer at de kaster rømme jevnlig. Q planlegger nå å lansere en rømme i mindre og mer praktisk pakning til høsten. Ideen er fra et av de mange forbrukertipsene som spilles inn på nettsidene etter oppfordring fra Q-sjefen.

−At 48 prosent kaster rømme jevnlig forteller oss at vi også må se på hvordan vi pakker og selger produktene våre, sier Q-sjefen som har gjort kampen mot matsvinn til en av bedriftens hovedsatsinger når det kommer til samfunnsengasjement.