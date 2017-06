McDonald’s lanserer søtpotet-fries

Produktet blir tilgjengelig fra og med i dag, onsdag 14. juni. I tillegg lanseres en ny burger kalt Homestyle Glaze, med norsk storfekjøtt og syltet rødløk.

– ­Dette er spennende produkter, som vi tror vil bli godt mottatt i det norske markedet. Flere av kundene våre har etterspurt disse produktene, og da er det ekstra hyggelig å kunne lansere nyheten rett før sommersesongen, når man gjerne vil prøve nye og spennende smaker, sier Erik Lødding, leder for kommunikasjon og myndighetskontakt i McDonald’s Norge i en pressemelding.

Tidligere i år lanserte McDonald’s den nye vegetarburgeren Veggie McSpice, som fikk stor oppmerksomhet på sosiale medier, samt premium-burgeren Homestyle Juicy med trøffelmajones.

Samtidig med at de lanserer nye produkter, starter en ny innsamlingsaksjon for Ronald McDonald Barnefond i Norge. Innsamlingsaksjonen er et samarbeid mellom McDonald’s og Coca Cola, hvor 1 krone fra hver solgte Bonaqua går til Ronald McDonald Barnefond. Aksjonen varer til i begynnelsen av august.