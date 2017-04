Melkemysteriet «ingen» visste om

Denne påsken lanserte Q-Meieriene for første gang noensinne påskemelkekartonger. Mens konkurrenten i mange år har invitert til oppklaring av påskekrim, oppfordret Q til jakt på påskeegg bortgjemt i myldrende påskeillustrasjoner.

Det «ingen» visste var at Q i tillegg hadde gjemt et hemmelig påskemysterium på kartongene.

– Vi vet at frokostbordet er et samlingspunkt i påsken og da er det ekstra gøy for oss å engasjere melkedrikkerne. Tusenvis av forbrukere har sendt inn svar på hvor de fant påskeeggene på kartongene våre, sier Leder for forbrukerdrevet innovasjon, Mads Liabø i Q-Meieriene i en pressemelding.

I tillegg til påskeeggene var det altså et skjult mysterium som, ifølge Liabø, til og med Poirot ikke ville klart å løse med det første. Men på 2. påskedag, ca. 10 timer før fristen gikk ut, løste utrolig nok melkedrikkeren Ståle Jønsberg oppgaven – og ble med det den lykkelige vinner av et reisegavekort.

Blant illustrasjonene på melkekartongene hadde Q nemlig gjemt puslebiter, forskjellig fra kartong til kartong. For de mest årvåkne, slik som Ståle, kunne man se at puslespillet bare kunne settes sammen på én måte.

– Vi var litt redde for at det skulle bli for vanskelig, så da melkedrikkerne begynte å spørre hva enkelte illustrasjoner betydde så la vi ut en liten ledetråd på våre Facebook-sider, sier Liabø.

Ståle var en av en håndfull personer som forstod at om man satt sammen puslebitene i riktig rekkefølge fikk man en tallrekke på åtte tall som utgjorde et telefonnummer som ledet til en lettet Mads Liabø. Liabø hadde telefonen med seg hele påskeferien og pustet lettet ut da Ståle og flere ringte inn siste dagen i påsken.

Q-Meieriene hadde ikke annonsert det skjulte mysteriet på forhånd og det hele ble holdt hemmelig også for de ansatte i meieriet.