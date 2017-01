Meny Solsiden er Årets butikk

– Monica Ervig Kjendalen er kanskje Norges mest hardtarbeidende kjøpmann og denne seieren er vel fortjent. Butikken er striglet og klar hver eneste dag og Monica har en lidenskap for mat og en kjøpmannsånd som få kan matche, sier Meny-sjef Vegard Kjuus i en pressemelding.

Prisvinneren ble hyllet av en samlet ledelse og 200 kjøpmenn.

– Det betyr utrolig mye for meg å få denne annerkjennelsen i konkurranse med så mange dyktige kjøpmenn og fantastiske butikker. For meg er det blitt en livsstil å være kjøpmann, og jeg lever og ånder for å tilfredsstille de fantastiske kundene vi har på Solsiden, sier Ervig Kjendalen.

Både faren og bestefaren hennes var kjøpmenn, så man kan trygt si at hun er arvelig belastet. Vegard Kjuus mener butikken for tiden er Norges beste.

Prisen for Årets Butikk er på 100 000 kroner. Meny CC Vest kom på andreplass og Meny Heimdal ble nummer tre i denne årlige konkurransen.

Meny-kjeden har også kåret butikksjef Thomas Jansen på Meny Skedsmokorset til årets talentutvikler i Meny.

– Prisvinneren er spesielt god på å utvikle unge ledere og har jevnlig hatt traineer og lærlinger. Flere av dagens ledere har gått i lære hos Thomas og han har alltid vært en god rollemodell, sier HR-direktør Line Beate Jebsen i en pressemelding.