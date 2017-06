Meny Sørlandssenteret på grilltoppen i mai

– Det var tett konkurranse i toppen, med mye engasjement og veldig gode bidrag. Vi kan gratulere vinnerbutikken med en velfortjent matinspirasjonskveld for butikkens ansatte, sier Thomas A. Johansen i Haugen-Gruppen.

Juryen påpeker at Meny Sørlandssenteret har et inspirerende grilltorg i umiddelbar nærhet til ferskvare. Dette er et stort torg med sammensatt og gjennomtenkt inspirasjon til deres kunder. Her er også mye kreativ sameksponering med grillkull, grilltilbehør, maiskolber, pølsebrød og lomper sammen med ketsjup og sennep, ferskvareeksponeringer, tønne-eksponering av alkoholfri øl med mer.

– Nå er det en mulighet igjen til å vinne i kåringen for juni, og da oppfordrer vi enda flere supermarkeder, lavprisbutikker og nærbutikker til å finne frem mobilen, sende inn bilder, og delta i konkurransen om tittelen for juni og en inspirerende kveld for de ansatte, sier Johansen, og ønsker deltagerne en fortsatt god grillsesong.