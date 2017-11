Mokkabønnen 100 år

– Vi markerer 100 årsjubileet med å vise frem Mokkabønnenes historie, og har kledd eskene i et utvalg av sine tidligere design, forteller kommunikasjonssjef Marthe H. Bogerud Schomacker i Orkla Confectionery & Snacks.

I de første årene ble Mokkabønner bare solgt i løsvekt. På 1920-tallet ble de pakket i eske, og esken vist i hovedbildet er trolig den første. Den røde hatten, som kalles Fez, og Mokkabønnenes form er begge inspirert av kaffens historie. Mokkabønner har for øvrig fått navnet etter havnebyen Mocha i Jemen, som frem til 1800-tallet var kjent for sin kaffeeksport.

mokkabonner_anno_1950-tallet.png I 1956 ble esken prydet med en arabisk sjeik til hest og Nidar forklarte designendringen med at de ville gjøre Mokkabønner «mer synlig i butikkhyllene».

Dagens Mokkabønner er direkte inspirert av den gule esken fra 1960-tallet. I et forsøk på å modernisere esken i 1980-årene ble det gule designet med den kaffedrikkende damen fjernet, og salget stupte. Da ble det velkjente designet hentet frem igjen.

I tiden mellom første og andre verdenskrig var det flere norske sjokoladeprodusenter som kunne tilby Mokkabønner, som Nidar, Bergene, Asola og Erbe. Alle disse fusjonerte senere med Nidar.

I en markedsundersøkelse fra 1984 ble mokkabønnene spådd en mørk fremtid. Mokkabønnene kom dårligst ut av de 20 produktene som ble undersøkt. Analysebyrået konkluderte med at «Det kan bli vanskelig å holde salget oppe når de som forkaster produktet i stadig større grad vil dominere befolkningen. Mokkabønner går sannsynligvis en vanskelig fremtid i møte». Men Mokkabønnenes popularitet er i dag økende. Det siste året har nordmenn kjøpt ca. 620.000 esker.

Noen hevder at de høye salgstallene ene og alene må skyldes at eskene er til forveksling like Kremtopper – som for øvrig feirer 100 år i 2020. Redaktør Are Knudsen i Dagligvarehandelen er én av dem. Han brukte i sine barndomsår gjerne ukelønnen sin på Kremtopper hos Jens Evensen på Grorud. Skuffelsen etter å vaniljekremsforventningsfullt ha åpnet esken for deretter å stirre vantro ned «i en avgrunn av harde sjokoladepletter», har aldri sluppet taket.

– Når du er 8-9 år gammel og finner ut at du har brukt hele ukelønna på Mokkabønner, glemmer du det aldri, sier Knudsen, som nå gleder seg til kremtoppjubileet om to år.

Konspirasjonsteorien rundt forvekslingsfaren ble utforsket av humoristene i Ut i vår hage på NRK for noen år siden:

: