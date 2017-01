Molthe: Forbrukeren er konge

Av Reidar Molthe

Mindre selvsagt er det at de to, tre månedene bransjen nå går inn i er blant de mest spennende i manns minne. Det skyldes at det er forbrukeren som er kongen, eller ballets dronning, som man ofte uttrykker det blant leverandørene.

Hverken Rema, konkurrentene eller leverandørene vet hvordan forbrukerne kommer til å reagere på smalere utvalg i Rema de nærmeste ukene; når de blå kjøpmennene etter hvert går tomme for kjente og kjære merkevarer som Aass, Mack, Hansa-Borg eller en rekke Coca-Cola produkter m.fl.

Hvor lenge husker forbrukerne?

Vil kundene bytte butikk og gå over gaten, kjøre to minutter til, eller kommer de til å nøye seg med det de får tilbud om i Rema? Fasiten får i løpet av de nærmeste ukene. Svaret er på ingen måte gitt. I Rema satser man på at folks minne er kort, og at de raskt vil venne seg til kjedens nye sortiment og handle minst like mye, og helst mye mer enn før. Leverandørene, som er kastet ut, håper selvsagt det motsatte, at forbrukerne springer til Coop og NorgesGruppens butikker for å fylle opp med kjente og kjære merkevarer!

Intet nytt med bestevenner

Strengt tatt er bestevenn intet nytt i dagligvarebransjen. I andre kjeder heter det hovedsamarbeidspartner. Innenfor en rekke varegrupper får man bare ett merke, nemlig merket til hovedsamarbeidspartneren i den enkelte kjede. Ytelsen fra leverandøren er bedre priser og betingelser, ytelsen fra den respektive kjeden er mer synlighet i hyllene. Det Rema gjø,r er egentlig bare å gjøre en gammel tradisjon mer outrert. Det er ikke ulovlig, men er det smart? Det er spørsmålet.

I dagligvarebransjen er det to ting som teller. Volum og vekst. Har du store innkjøpsvolumer og stabil vekst løper leverandørene etter deg for å lokke med gode betingelser. Ligger du lavt på denne rangstigen og veksten uteblir må du foreta deg noe for ikke å bli skviset med enda dårligere betingelser i neste runde. Det siste ble ICAs skjebne i Norge. Svenske toppledere gjorde en del fatale feil, og veksten uteble. Prisene ble dårligere og veksten fortsatte i negativ retning. Det er ingen grunn til å sammenligne Rema med ICA, men caset illustrerer dynamikken i bransjen: Vinneren tar alt - for å sette det på spissen.

Det koster millioner å bli bestevenn

Rema er nå den minste aktøren i markedet og innkjøpsbetingelsene er ifølge Rema selv minst 6% høyre enn konkurrentenes priser. Det er mye(!) i en bransje som preges av høye volumer og (for det meste) smale marginer. I bunn og grunn ønsker leverandørene flest mulig likeverdige kjeder, men i praksis medfører løpet etter volumer til at de differensierer prisene så mye at de diskriminere store kjeder til fordel for mindre. Fornuftig på kort sikt, men ikke fullt så klokt på lengre sikt.

Ingen vet hvor mye Carlsberg (Ringnes) har betalt for å bli bestevenn med Rema, men bransjeeksperter vi har snakket med antyder 200 til 250 millioner kroner. Det er mye penger, og illustrere hvor attraktivt det er med god plass i hyllene.

Rema har både rett og plikt til å velge sin strategi for å lykkes fremover. Mediestøyen og tilnærmet forbrukerboikott av enkelte butikker i det korte bildet levner ingen tvil om at bestevenn strategien er omstridt og kontroversiell. De nærmeste ukene og månedene vil imidlertid vise om den gir ønskede resultater for eiere, medarbeidere og franchisetakere.

Til syvende og sist er det forbrukerne som avgjør. Forbrukeren er konge!