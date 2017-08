Morthen ny sjef for Gartnerhallen

Elisabeth Morthen har en master i nærings- og ressursøkonomi fra NMBU og et masterprogram i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Hun har bakgrunn som blant annet konserndirektør i Tine, kommunikasjonsdirektør i Innovasjon Norge og styremedlem i Statkraft.

– Styret i Gartnerhallen er svært tilfredse med at Elisabeth Morthen tiltrer som ny administrerende direktør. Vi ser et stort potensiale for vekst i grøntmarkedet og vi har store forventninger til at Morthen skal bidra til at de ekspansive målene vi har satt oss blir nådd, sier styreleder Per Olav Skutle i en pressemelding.

– Jeg er svært glad for å få muligheten til å lede landets største leverandør av frukt og grønt-produkter, og gleder meg til å ta fatt på jobben. Det blir spennende å samarbeide med produsenter over hele landet for sikre forbrukerne best mulig tilbud av norske kvalitetsprodukter, sier Elisabeth Morthen selv. Hun understreker også at norske grønnsaker, poteter, bær og frukt har kvalitet i verdensklasse, er sunt for kroppen og er en klimamessig gunstig matproduksjon.

Gartnerhallen omsatte i 2016 for 2,3 mrd NOK og eies av 1165 norske frukt- og grøntprodusenter. Morthen begynner i stillingen 1. oktober.