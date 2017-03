For mye luft i emballasjen

Dagligvarehandelens miljøforum (DMF) har publisert en oppdatert tabell over fyllingsgrad i F-pak. Statistikken, som er lagt ut på dmf.no, inneholder oppdaterte tall for andre halvår 2016.

Den totale fyllingsgraden for de 61 varegruppene som er med i statistikken holder seg stabilt på pluss/minus 50 prosent.

Forbedringspotensial

– Vi mener at alle kategorier som ligger under 50 prosent fyllingsgrad har gjort en svært dårlig jobb, og trenger et sterkere fokus på utforming av F- pak i alle nye produkter, slik at fyllingsgraden kan bedres så raskt som mulig, sier prosjektleder Roar Getz til Dagligvarehandelen.

– Potensialet er dermed betydelig, og kjedene ønsker å følge opp dette i de direkte forhandlingene med leverandørene, legger han til.

DMF understreker at tabellen viser trender og tendenser og mest av alt er et hjelpemiddel for kjeder og leverandører slik at de sammen kan arbeide for å bedre fyllingsgraden og redusere transportbehovet i dagligvarebransjen.

Da DMF ikke har noen oversikt per produkt, kan de ikke si noe om hvilke varegrupper som utvikler seg mest i positiv eller negativ retning.

Sanitetsartikler på topp

Roar Getz håper mange leverandører går sjekker fyllingsgraden i de forskjellige varegruppene i dagligvarebransjen.

Tre på topp-lista viser at sanitetsartikler har høyest gjennomsnittlig fyllingsgrad med 84,99 prosent (47 produkter). Deretter kommer tørre pastaprodukter på 75,96 prosent (76 produkter) og ferske brød småvarer med 73,33 prosent (kun seks produkter).

Lavest fyllingsgrad har elektrisk materiell - batterier med bare 22,71 prosent. Her er hele 132 ulike produkter med i utvalget.

Mål: høyest mulig fyllingsgrad

Dette er en sak miljøforumet følger nøye, og målet er at alle dagligvarer skal ha så høy fyllingsgrad som mulig. Det har stor betydning for både økonomi og miljø.

– Mange av tallene er røde, betyr det at fyllingsgraden har gått ned siden sist?

– Så enkelt er det nok ikke. Rød farge viser at det er lavere snitt-fyllingsgrad i den aktuelle varegruppen fra siste måling, altså fra første halvår 2016. Men så lenge vi ikke vet hvilke varer som eventuelt har gått ut av varegruppen, så kan vi heller ikke si at fyllingsgraden konsekvent er redusert, forklarer Getz.

Neste statistikk-oppdatering vil komme i august 2017.