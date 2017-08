Nå kommer Fjellcider fra Voss

Sideren er helt uten tilsetningsstoffer og Tine har vært med i utviklingen av produktene, melder bryggeriet.

– Jeg er veldig fornøyd med resultatet. Dette er lokal produsert sider med lokale råvarer. Vi testet ulike råvarer og de lokale var suverent best, sier bryggmester Rune Midttun (bildet) i Voss Fellesbryggeri. Selv om han er stolt over resultatet, tar han ned forventningene til forbrukerne og har skrevet følgende tekst på flaskene: «Smakar ikkje så hakkande gale».

Fjellbryggeriet har i første omgang produsert 14.000 liter Fjellcider som nå er distribuert til dagligvarebutikker i Hordaland og Sogn og Fjordane. Etter sommeren blir nye 20.0000 liter tappet og da blir det området for distribusjon vesentlig utvidet. Midttun vil ikke sammenligne sideren med noen av produktene på det norske markedet.

– Det nærmeste du kommer er engelsk cider, som er tørr og syrlig. De fleste sidertypene er i dag laget på eplevin, mens vi bruker ekte råvarer fra vi starter produksjonen, sier bryggmesteren.

Foreløpig er det to typer Fjellcider. Den ene er basert på epler mens den andre inneholder epler og bringebær. Midttun fremhever samarbeidet med Tine som en god partner på råvaresiden.