Nedgang i elbilsalget

Oslo (NTB): I løpet av fjoråret ble det registrert 24.245 nye nullutslippsbiler, noe som er 1.543 færre enn i 2015, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS).

16.319 personbiler ble bruktimportert i 2016, hele 25 prosent færre enn i 2015. Totalt byttet personbiler eier 461.492 ganger i 2016, en ørliten nedgang fra året før.

Andelen dieselbiler gikk ned fra 41,5 prosent til 31,5 prosent på ett år. Bensinbiler utgjorde 52,7 prosent av nyregistreringene. For både diesel- og bensinbilene er hybridvarianter inkludert.

Markedsandelen for personbiler med hybriddrift økte fra 12,4 til 24,5 prosent, og totalt ble det registrert 37.922 slike biler i fjor – 102 prosent flere enn i 2015.

Hver fjerde nye bil som ble registrert i fjor, hadde firehjulsdrift. (©NTB)