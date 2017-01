Nestlé og FC Barcelona i samarbeid

Avtalen vil gjøre Nestlés to drikker Milo og Nesquik til Barcelona-spillernes offisielle drikk.

– Vi er stolte av å inngå et partnerskap med FC Barcelona, og ser frem til å utvikle en rekke aktivitetsprogrammer for unge sammen. Vi ønsker å oppmuntre unge til å drive med idrett og å ha et balansert kosthold. Vi tror nøkkelen til en sunnere livsstil for den oppvoksende generasjonen ligger i kunnskap. Vi tror at dette partnerskapet vil kunne utgjøre forskjell for millioner av barn verden over, sier Axel Heiberg-Andersen, kommunikasjonssjef i Nestlé Norge i en pressemelding.