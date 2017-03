Nestlé venter pulverkaffe-vekst

– Ingen drikker så mye Nescafé som oss nordmenn, og nå følger særlig Asia etter, sier Angelika Rosenberg, kategorisjef for kaffe hos Nestlé Norge i en pressemelding.

Rapporten viser at folk i verdens storbyer allerede drikker mye pulverkaffe – og mer skal det bli. Fra 2009 til 2016 vokste det globale markedet med 3,6 prosent i året, og frem mot 2022 er den årlige veksten ventet å øke til 5 prosent. I 2016 var totalmarkedet på 84 milliarder kroner.

Fersk kaffe er fortsatt mest populært blant verdens kaffedrikkere, men frysetørret og spraytørket pulverkaffe – eller instant kaffe – står stadig sterkere. Faktorer som driver veksten er økende urbanisering med kaffe som et mer populært samlingspunkt, at pulverkaffe er raskt og enkelt og tilberede og at tørket kaffe er billigere å transportere mellom land enn hele bønner.

Innovasjon er ifølge IMARC en annen viktig vekstdriver, som gir nye produkter med bedre kvalitet, aroma og smak.

– Som markedsleder på pulverkaffe har vi et ansvar for å utvikle kategorien, sier Angelika Rosenberg, kategorisjef for kaffe i Nestlé Norge.

– Det siste året har vi lansert en økologisk Nescafé Gull, og Nescafé Gull Rund – som er spesialtilpasset norske smakspreferanser. Samtidig har vi forbedret resepten på flere av våre eksisterende produkter og lansert maskinen Barista, som er spesiallaget for instant kaffe. Det har faktisk aldri skjedd så mye i segmentet som nå, mener Rosenberg.