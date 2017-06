Nettmat kan få netthandelspriser

For ellevte år på rad deler Bring ut Netthandelsprisene i kategoriene «Årets nettbutikk» og «Årets nykommer». I 2017 er det spesielt matvarebransjen som markerer seg i pallplasseringene. Kolonial og Brødboksen er sammen med BliVakker finalister til å bli «Årets nettbutikk», mens dagligvarenykommeren Marked kjemper mot Merida og Extra Leker om å bli «Årets nykommer».

– Juryen mener at dette er kremen av norske nettbutikker akkurat nå. Finalistene i «Årets nettbutikk» har jobbet hardt over tid for stadig å bli bedre, og leverer en god kjøpsopplevelse for kunden. For finalistene til «Årets nykommer» er det nettbutikkens troverdighet, en solid forretningsidé, tydelige fremtidsplaner og vekstambisjoner som er avgjørende, sier juryleder fra Bring, Johan Holgersson i en pressemelding.

Finalistene i hver av kategoriene inviteres til en «finalist-pitch» hos Bring i august, for å overbevise juryen om at akkurat de er verdige vinnere av Netthandelsprisene 2017.

– Norske nettbutikker bør se til finalistene for inspirasjon og lærdom. De er alle foregangsaktører i sine bransjer, sier Holgersson.

«Årets nettbutikk» og «Årets nykommer» deles ut på logistikk- og netthandelsdagen LOAD.17 den 21.september.