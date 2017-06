NHO frykter at Norge blir hardt rammet av Brexit

NTB: – Vi kan risikere at Norge blir et av de landene i verden som blir mest rammet av brexit, fordi Storbritannia er så viktig for Norge og norsk handel, sier internasjonal direktør Tore Myhre i NHO til E24.

Forhandlingene mellom EU og Storbritannia startet mandag. Norge ønsker å forhandle fram en handelsavtale direkte med britene, enten alene eller innenfor EØS-samarbeidet. Men dette kan ikke skje før britene er endelig ute av EU i 2019.

– Vi er svært bekymret for at norsk næringsliv blir stående uten en avtale med Storbritannia etter at de forlater EU og EØS i mars 2019, sier Myhre.

Han mener det viktigste for Norge er å få bli med i eventuelle overgangsordninger før permanente avtaler er på plass.

– Det ber vi regjeringen gjøre alt den kan for å få til. Men etter det britiske valget, hvor statsministeren står svakere enn før, er det en kaotisk situasjon. Forhandlingene kan ende med et uklart resultat som gjør at Norge ikke blir tatt hensyn til, sier Myhre.

