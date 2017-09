Nøgne Ø blir ny

Næøgne Ø melser at logo, etiketter og all øvrig grafisk profilering har nå fått en ansiktsløftning. Målet har vært å finne frem det stramme og enkle uttrykket som preget de første flaskene som kom fra bryggeriet for 15 år siden, skriver de i en pressemelding. I en jungel av stadig mer fargerike og detaljfylte etiketter i ølhyllene, ønsker de å fremstå med både tydelighet og sørlandsk enkelhet.

Sammen med et nytt format kommer også mer utfyllende informasjon på etikettene. Hvert øl er utstyrt med 4-6 ord med smaksassosiasjoner som skal gi kunden et hint om hvilke smaksprofiler hun/han kan forvente. Et smaksbarometer angir graden av sødme, fruktighet, bitterhet og tørrhet i ølet. Detaljert ingrediensliste, anbefalt serveringstemperatur og fargeangivelse for hver øl er også angitt på etikettene. Som første bryggeri i Norge vil Nøgne Ø også trykke næringsinnhold på alle sine øltyper.

Etter 15 med 0,5 L flasker og -bokser tappes nå alt øl fra Nøgne Ø på 0,33L emballasje.