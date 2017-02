Norgesgruppen sier nei til mikroplast

Det melder dagligvarekonsernet i en pressemelding. Der slår de også fast at de per i dag ikke har noen produkter med mikroplast, hverken fra merkevareleverandører eller egne merkevarer.

Plastbiter som er mindre enn fem millimeter regnes som mikroplast. Det er estimert at vi i Norge har utslipp av mikroplast på ca. 8000 tonn årlig. Miljødirektoratet peker særlig på kosmetikk og tannkrem som varegrupper hvor forbrukerne kan gjøre en forskjell.

– Norgesgruppen har jobbet over tid med å fase ut produkter med mikroplast innen hygieneprodukter og vaskemidler. Mikroplast kan typisk forekomme i tannkrem, såpe, skurekrem, hårprodukter og ansiktsskrubb, men ikke lenger i våre butikker sier Bjart Thorkil Pedersen, fagsjef bærekraftig handel i Norgesgruppen, i meldingen.

Han opplyser at problemene knyttet til mikroplast har vært på dagsorden en god stund i bransjen og at de har hatt et godt samarbeid med leverandørene for å finne gode løsninger.

– Selv om utfordringer knyttet til mikroplast ikke lenger er like store i vår bransje, er vi glade for at vi kan være tydelige på at vi ikke skal ha mikroplast i våre butikker, ikke minst fordi vi ser at enkelte forbrukere er usikre, sier Pedersen.