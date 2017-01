Ny bok om mat-innovasjoner

Dette er en bok om innovasjon i verdikjeden for mat som beskriver både små og større innovasjoner som har funnet sted blant norske matprodusenter de siste tiårene, og hvor Nofima ofte har vært med på innovasjonsreisen. Her fortelles suksesshistorier, og ikke minst hvorfor de er blitt en suksess.

Ifølge Nofima gir boken en forståelse for hvordan synet på mat har endret seg i løpet av de siste 30 årene. Hvordan gode råvarer, stolthet og forståelse for hva kundene ønsker seg, fører til salgssuksess for lokalmatprodusenter så vel som for større produsenter, sier bokens redaktør, seniorforsker Einar Risvik.

Forfatterne av boken «Fra innsikt til effekt» beskriver bakenforliggende forhold som kan ha betydning for innovasjon, og eksempler på utviklingstrekk i samfunnet kobles med innovasjonsteori. Målet er å skape forståelse av mangfoldet og mulighetene for innovasjon. Eksemplene er tenkt å gi nyttig læring og inspirasjon til videre arbeid med innovasjon.

Innovasjon kan også oppstå i et landsovergripende, større perspektiv. Ny Nordisk Mat er et slikt eksempel.

Mange av eksemplene i boken illustrerer en strategi for innovasjon som passer for et høykostland som Norge. Det vil si innovasjoner som legger vekt på høy opplevd kvalitet fremfor å fokusere på pris.

– For at kunnskap skal bli til innsikt, som igjen skal bli til verdiskaping, er det mange faser man må gå gjennom, men viktigst av alt er at prosessen flyter framover og ender opp som penger i kassen, avslutter seniorforsker Antje Gonera, som leder Nofimas strategiske forskningsprogram innen matinnovasjon.